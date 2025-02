El Milán, que incorporó cuatro refuerzos, incluidos Chaquito y Joao Felix, perdió sus opciones de ganar el título de la Serie A al quedar rezagado en el octavo lugar, con 19 puntos menos que el líder Nápoles. Mejoraremos nuestra situación , prometió Ibrahimovic, ex figura del cuadro rossonero. El lunes fue un día muy intenso. Estamos satisfechos, este será el equipo que cambiará la situación. No sé si esto nos permitirá reducir la brecha con los otros rivales, tendremos que esperar, pero creo que, dialogando con nuestro entrenador, realmente hemos mejorado la plantilla .

Uno de mis sueños de niño era jugar en Europa. Ahora mi objetivo es dejar huella en un equipo tan importante como este , resaltó el jugador formado en las categorías inferiores de Cruz Azul. Sabía que me seguían desde el pasado mercado de transferencias, en el verano. Soy un hombre de fe y lo dejé todo en manos de Dios. No estoy aquí para compararme con otros. Busco mi camino con humildad. Después, ya veremos. Yo soy Santiago Giménez y quiero hacer mi propia historia .

Giménez, heredero del número 7 que dejó el español Álvaro Morata (cedido al Galatasaray de Turquía), respondió las preguntas de la prensa en Italia por medio de un traductor. Es el mismo número que utilizó Sheva (Andriy Shevchenko, ex goleador ucranio), estaba disponible y no tuve dudas , dijo. El entrenador portugués Sergio Conceicao evaluará en las próximas horas si tiene posibilidades de jugar unos minutos este miércoles ante la Roma, en los cuartos de final de la Copa local.

Un traje a la medida . El mexicano Santiago Giménez definió con términos de la industria textil lo que representa el Milán, el club italiano que pagó alrededor de 33.1 millones de dólares, más variables, por retenerlo hasta 2029 al lograr su salida del Feyenoord. Hay pasión fuerza, hambre de victoria; me identifico con estos valores y ese deseo de ganar, es un equipo de mi talla , agregó en su presentación oficial, acompañado del ex futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, actual direc-tor deportivo.

▲ Milán pagó más de 33 millones de dólares por Giménez, quien jugará con el número 7. Foto @acmilan

Nacido en Buenos Aires, Argentina, pero internacional por México, el delantero de 23 años llega con cinco goles en la misma cantidad de partidos de la Liga de Campeones en la actual temporada. No obstante, se centró más en el trabajo que en las cifras individuales. Quiso distanciarse de comparativas con leyendas del futbol nacional, como Hugo Sánchez.

Más que números, prometo que haré todo lo que pueda. No creo en el individualismo, sino en el trabajo grupal y el Milán me parece un equipo competitivo. A nivel personal no prometo un número de goles, sólo que haré todo por este club.

Finalmente, comentó la curiosa vuelta a Rotterdam en apenas una semana para medirse a su ex equipo, el Feyenoord, en el repechaje de la Champions: Será un momento muy bonito. Es futbol, a veces pasa. Es un partido especial, eran mi familia y lo seguirán siendo .

En el plantel rossonero, Giménez se unirá a los recién llegados Kyle Walker, Joao Felix, Warren Bondo y Riccardo Sottil, en lo que ha sido uno de los mercados de fichajes más agitados del club, que también dio salida a otros cinco jugadores, entre ellos, Álvaro Morata, al Galatasa-ray turco.