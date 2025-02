▲ Imágenes de la reconstrucción artística hiperrealista de la hembra Austrolopithecus afarensis (Lucy), basada en hallazgos de Etiopía, en el Museo Nacional de Praga. Los fragmentos se exhibirán como parte de la exposición Orígenes humanos y fósiles durante dos meses a partir del 25 de agosto. Foto Afp

En su estado actual, Lucy cuenta con restos fosilizados de los dientes, fragmentos del cráneo, partes de la pelvis y el fémur.

La última vez que el fósil de 1.1 metros de altura y 29 kilos de peso salió de Etiopía fue entre 2007 y 2013, durante una gira por varios museos estadunidenses.

Su nombre procede de la canción de los Beatles Lucy In The Sky With Diamonds que el equipo de investigadores escuchó después del hallazgo.

Según los científicos, Lucy caminaba ya erguida y habría muerto entre los 11 y los 13 años, que en esa especie se considera ya un periodo adulto.

Durante mucho tiempo fue el ancestro humano más antiguo encontrado hasta el hallazgo de Toumai en Chad, la calavera de un género de homínido extinguido de hace 6 o 7 millones de años.