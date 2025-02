Como escribiera el economista Michael Hudson, profesor en la Universidad de Misuri: Trump “piensa que la economía estadunidense es como un agujero negro cósmico, es decir, un centro de gravedad capaz de atraer hacia sí todo el dinero y el excedente económico del mundo. Ese es el objetivo explícito de America First… Ya no existe la promesa de que el orden económico patrocinado por la diplomacia estadunidense hará prósperos a otros países. Las ganancias del comercio y la inversión extranjera deben enviarse y concentrarse en Estados Unidos”. Esto debe ser así, porque así debe ser, porque EU es excepcional.

Como este führer de farsa es corto de entendederas, parece no haberse enterado de que cuando el ahorro interno de EU es una cifra inferior a su inversión interna, esa diferencia aparece como un déficit en su balanza de pagos. Nada que ver con la tontería que expresa Trump al referirse a países que nos tratan mal , como lo dijo respecto de Europa a la que se propone aplicar aranceles. Los aranceles no puede aplicárselos a otro país, se lo aplica a sus propios ciudadanos, como quizá ha empezado a entender. Esos impuestos, desde luego, también afectan a las economías exportadoras.

EU es excepcional en una sola cosa: los abusivos acuerdos de Bretton Woods de 1944 dieron a ese país la ventaja excepcional de convertir su propia moneda en el medio de pago internacional. Debido a esa excepción contraria al resto del mundo, EU ha podido generar déficits comerciales continuos desde la década de 1970. Ninguna otra nación puede hacer eso. Pero Trump quiere que eso continúe: “La idea de que los países BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos mirando se acabó… Requerimos el compromiso de estos países de que no crearán una nueva moneda BRICS ni respaldarán ninguna otra moneda para remplazar al poderoso dólar estadounidense”, de lo contrario, enfrentarán aranceles de 100 por ciento y deberán decir adiós a las ventas en la maravillosa economía estadounidense . Fue la mejor invitación para comenzar a crear un sistema financiero internacional no abusivo, ni al servicio de nadie. Tiene tanto miedo el mundo que al día siguiente de ese exabrupto trumpiano Rusia autorizó a Argentina, México y otros cinco países amistosos y neutrales a participar en su mercado de divisas y derivados financieros . El proyecto de la moneda alternativa para el BRICS aún no ha madurado, pero está en curso. EU está haciendo todo lo posible por derribar el sistema que tanto beneficios le ha acarreado.

México se ha topado nuevamente con su irremediable némesis. Hemos vivido con EU una historia de agravios que ninguna nación ha recibido, como empezar esa historia con el robo de la mitad de su territorio. México debe escribir ya su historia de diversificación de fondo de su comercio exterior y sus relaciones financieras. El Plan México debe persistir sin descanso en ese objetivo. Nadie es indispensable. No lo es EU. La presidenta Sheinbaum ha logrado exitosamente poner una pausa a la intención de Trump. Nos toca cuidar que, de regresar el brutal ataque trumpiano y provocar una caída del ingreso nacional, ello no afecte a las capas de menores ingresos: por el bien de todos, primero los pobres. Nos toca también avanzar con rapidez en la autosuficiencia alimentaria.