En contra de la fe cristiana que Trump dice profesar, lamentablemente ha hecho de la mentira una estrategia de posicionamiento político , por lo que a la Iglesia católica le corresponde estar atenta para defender la verdad y animar a los fieles a no caer en tentación de seguir un modelo de gobierno basado en la mentira, sostuvo.

Esto que hace el ahora presidente de Estados Unidos lo han hecho muchos políticos o militares: utilizar a Dios para sus intereses, ya sea para justificar una guerra o para defender a una nación o para legitimar una causa política como la que él menciona de engrandecer de nuevo a su país , comentó Hernández Avendaño en un artículo publicado en el diario Desde la Fe.