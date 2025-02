Orlando Pérez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 4 de febrero de 2025, p. 6

Quito. Daniel Noboa anunció ayer la aplicación de un arancel de 27 por ciento a los productos que importe Ecuador de México, país con el que rompió relaciones diplomáticas el 5 de abril de 2024, tras la invasión a la embajada en Quito.

Para el mandatario ecuatoriano –en plena campaña para su relección– el objetivo es promover nuestra industria y que exista un trato justo a nuestros productores , señaló en X. El Nuevo Ecuador (lema de su proselitismo) siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso , escribió sin aclarar el asunto.

Ratificamos nuestra postura de firmar un tratado de libre comercio con México, pero, hasta que eso sea realidad, vamos a aplicar un arancel de 27 por ciento.