Por segundo día consecutivo, manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles. Los agentes de la policía no intervinieron ni realizaron arrestos.

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 4 de febrero de 2025, p. 4

Washington y Nueva York., El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que pausó la aplicación de aranceles sobre México y Canadá a menos de 24 horas de que entraran en vigor, como resultado del acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum de desplegar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, y el compromiso parecido del primer ministro Justin Trudeau de enviar el mismo número de personal de primera línea a su frontera sur.

En comentarios a los medios y por redes sociales, Trump enfatizó que los aranceles de 25 por ciento contra México y Canadá (y uno de 10 por ciento al petróleo canadiense) no habían sido cancelados, sólo suspendidos por un plazo de 30 días, mientras Estados Unidos busca lograr acuerdos con cada uno de sus vecinos, sin ofrecer mayor detalle. El arancel de 10 por ciento a importaciones de China aún están programadas para entrar en vigor un minuto después de la medianoche de este lunes.

La montaña rusa de este día provocó turbulencia seria en los mercados bursátiles y la especulación sobre monedas durante la jornada, sólo para acabar con la noticia –primero desde México y más tarde desde Canadá– de que se suspendía la entrada en vigor de los aranceles contra los dos socios comerciales más importantes de Estados Unidos como resultado de llamadas telefónicas por separado de Trump con sus contrapartes de América del Norte.

Mientras varios aliados de Trump de inmediato celebraron el triunfo del mandatario y caracterizaron las acciones anunciadas por los vecinos como rendición o ceder ante las demandas de Washington, el propio mandatario estadunidense sorprendió con su tono respetuoso hacia Sheinbaum después de sostener una conversación con ella esta mañana. Rechazó la sugerencia de un periodista de que México había parpadeado ante sus amenazas y elogió a su contraparte.

La presidenta Sheinbaum es una mujer. Me cae muy bien. Tenemos buenas relaciones, pero tenemos que frenar el ingreso del fentanilo, quiera o no a alguien, y tenemos que frenar el ingreso de los extranjeros ilegales , declaró Trump. Agregó que su llamada con Sheinbaum fue muy buena y resaltó que México acordó poner a 10 mil de sus mejores soldados en la frontera con Estados Unidos. Estos soldados serán específicamente designados para parar el flujo de fentanilo y migrantes ilegales a este país , explicó Trump en un mensaje en su red social.

Acordamos además una pausa inmediata de los aranceles anticipados por un mes , agregó Trump. Durante ese mes, indicó, el secretario de Estado Marco Rubio, los secretarios de Comercio, Howard Lutnick, y del Tesoro, Scott Bessent, encabezarán negociaciones estadunidenses con funcionarios mexicanos de alto nivel. “Espero participar en esas negociaciones, con la presidenta Sheinbaum, mientras intentamos lograr un ‘acuerdo’ entre nuestros dos países”, escribió.