“Hablamos de los temas de interés común. Le planteé que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultados, siempre nosotros con base en la protección y el respeto a los derechos humanos. Y también del interés que teníamos él y nosotros de reducir el tráfico de fentanilo que se da de México a Estados Unidos, y de otras drogas. Él hizo varias propuestas y finalmente llegamos al acuerdo de poner más guardias nacionales en la frontera norte para protegerla y evitar el tráfico de drogas, en particular de fentanilo.

rump debió ser titular no de la Casa Blanca, sino de uno de esos banales programas del mundo del espectáculo. Él se cree histrión –muy malo, por cierto– y como tal procede en su enfermizo paso por la política, pues cree que se trata de un reality show. De ser al revés, el comportamiento de este esperpéntico personaje debió ser, primero, el diálogo y la negociación –sin amenazas ni chantajes– con sus vecinos y socios del T-MEC para llegar a acuerdos, y no armar, como lo ha hecho, una opereta con tintes apocalípticos.

“Insistió en el tema del déficit comercial que tiene, de acuerdo con su perspectiva, Estados Unidos frente a México. Ahí le comenté que en realidad no era déficit, sino que teníamos un acuerdo comercial, somos socios comerciales, y este es el resultado de ser socios comerciales; y que en todo caso era la mejor forma de seguir compitiendo frente a China y otras regiones del mundo. También le dije, porque hicimos un ejercicio, lo que significaría el déficit per cápita, que cambia un poco el escenario.

“Desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar; se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación. Estuvo de acuerdo para hacer un plan de acción, en el marco de nuestras soberanías.

“Y en el caso del comercio, entonces le hice la misma propuesta: ¿por qué no ponemos al secretario de Economía de México y a su secretario de Comercio a trabajar conjuntamente para poder tener también resultados y conocer de estos temas? Entonces estuvo de acuerdo y al final me preguntó: ‘¿Cuánto tiempo quería poner en pausa?’ Le dije: ‘Bueno, vamos a ponerlo en pausa para siempre’. Y me dijo: ‘Bueno, ¿cuánto tiempo?’ Le dije: ‘Bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes’ Y estoy segura de que en este mes vamos a poder dar buenos resultados, para su pueblo y para el pueblo de México’”.

Lo narrado por la presidenta Sheinbaum se logró (lo dijo ella) a lo largo de una conversación de más de media hora, tres cuartos de hora, algo así . En cambio, la opereta de Trump se prolongó en su campaña electoral y en los dos primeros meses en la Casa Blanca. Entonces, ¿era necesario el reality show imperial?

Mientras el presidente panameño se bajó los pantalones, el piojo que dice gobernar Ecuador (el júnior que invadió la embajada mexicana en Quito) anuncia: Aplicaré aranceles de 27 por ciento a las importaciones mexicanas , que para el comercio exterior de nuestro país apenas representan 0.079 por ciento del total. Pero el nene quiso quedar bien con su patrón.

