abrá guacamole en el Supertazón! Los millones de estadunidenses que siguen el evento podrían perdonarle a Trump sus argucias para evitar procesos penales, pero jamás dejarlos sin su guacamole. Felizmente, los presidentes Sheinbaum y Trump alcanzaron un acuerdo en la víspera del tarifazo, por el cual se aplaza por un mes la imposición del arancel de 25 por ciento sobre productos mexicanos de exportación (incluyendo el aguacate). Convinieron en crear dos grupos de trabajo sobre los temas de economía y migración. Hay otro acuerdo de gran trascendencia. Trump ha insistido en enviar fuerzas armadas a territorio mexicano a capturar narcotraficantes. Con sagacidad, Claudia desvió el tema en otra dirección: el gobierno mexicano desplegará 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte para combatir a narcos y la migración ilegal. Los titulares de Relaciones Exteriores y Economía, Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard serán quienes encabecen la representación mexicana en las mesas de trabajo, con sus respectivos equipos. No se descartan nuevos contactos de Claudia con Trump a lo largo de las próximas semanas.

Sería un error suponer que el problema con el gobierno de Estados Unidos ha sido superado. Es una tregua, su extensión dependerá de los resultados de las mesas de trabajo y de que la Guardia Nacional cumpla su cometido. Lo precisó Trump: Tuvimos una gran conversación con México. La presidenta Sheinbaum es una maravillosa mujer. Me cae muy bien. Hemos tenido buenas relaciones, pero nosotros queremos frenar la llegada del fentanilo . Sin embargo, aclaró, me caiga bien o no alguien, debemos detener la entrada ilegal de migrantes .

Distintos escenarios

La negociación ocurre entre dos presidentes que enfrentan circunstancias distintas. Claudia tiene el apoyo del pueblo, de la mayoría en el Congreso, de los gobernadores, de las cámaras empresariales… sólo algunos mareados por ahí han querido debilitarla. En cambio, el presidente Trump no tiene a todo el país de su parte. Ya comenzaron las manifestaciones callejeras en contra de las deportaciones. Personajes del Congreso, aun de su propio partido, le han advertido que el tarifazo va a desatar inflación, cuando en su campaña prometió disminuirla. Las bolsas de valores iban en picada al amanecer del lunes antes del pacto de un mes.