a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo logró que su homólogo Donald Trump posponga al menos por un mes los aranceles de 25 por ciento a todas las mercancías provenientes de México. La mandataria informó que dicho aplazamiento se alcanzó gracias a una llamada de 45 minutos en la que se establecieron los siguientes acuerdos: México reforzará la frontera norte con 10 mil elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata para evitar el tráfico de drogas, en particular fentanilo, a Estados Unidos; éste trabajará para evitar el trasiego de armas de alto poder que acaban en manos del crimen organizado, y ambas partes dialogarán en mesas de trabajo en torno a temas de interés común con el objetivo de eliminar la amenaza arancelaria.

Cabe congratularse porque Palacio Nacional impuso la razón frente al desvarío de la Casa Blanca, a lo cual sin duda contribuyó la estrecha unidad forjada en torno a la presidenta Sheinbaum. No puede subestimarse la importancia de poner a Trump frente a verdades básicas, como que las sobredosis de fentanilo son un problema de salud pública cuyo combate debe empezar por la atención a los adictos, que su país no puede exigir a México terminar con los cárteles mientras sus armerías les proveen armamento sin restricciones de cantidad ni de tamaño y que la integración económica erigida en más de tres décadas –para bien y para mal– hace que en términos productivos la frontera no exista, por lo cual los aranceles atentan, en primera instancia, contra la competitividad regional.

Las primeras semanas del magnate en su regreso a la Oficina Oval han dejado claro que cualquier cosa que haga o diga puede ser revertida o sustituida por su contrario en el plazo de días e incluso de unas horas. Sin embargo, de momento se ha dado un triunfo de la sensatez sobre el desatino, del diálogo sobre la agresión comercial o retórica, y de la estabilidad sobre una incertidumbre que afecta no sólo a México, sino también al propio Estados Unidos y, de cierto modo, a todo el planeta, pues una guerra de tarifas dentro del bloque comercial más grande del mundo tiene implicaciones globales inevitables.