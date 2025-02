Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 4 de febrero de 2025, p. 25

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se jactó ayer de que si no hubiera puesto sobre la mesa el incremento de aranceles cuando su par colombiano, Gustavo Petro, se negó a autorizar el aterrizaje de aviones militares con deportados esposados y encadenados, la situación podría haber sido diferente y el tema no se habría solucionado con tanta rapidez.

Miren a Colombia, todo el mundo decía que iba a ser un desastre. En una hora estaba todo solucionado. ¿Por qué? Aranceles, aranceles , comentó ayer el magnate al referirse a la crisis diplomática del pasado 26 de enero.

Sin eso no me hubieran tratado, al final, como lo hicieron después: con amabilidad , añadió Trump.

El mandatario destacó que no quiere mencionar este tipo de ejemplos, pero es importante que quede claro que con las tarifas por delante la balanza cambia por completo. No quiero dar nombres, no quiero mencionar países, pero sí creo que las tarifas son poderosas , concluyó.

A su vez, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, avanzó en el proceso de poner fin a la protección contra la deportación de cientos de miles de venezolanos como parte de las medidas antimigratorias de Trump.

La decisión significa que unos 348 mil venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) perderán el acceso a permisos de trabajo en abril, de acuerdo con un aviso del gobierno que sostiene que las condiciones en Venezuela ya no justifican las protecciones que, además, son contrarias a los intereses del país.

Trump asumió el cargo el 20 de enero con la promesa de acabar con la inmigración y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley. El republicano intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones al TPS durante su primer mandato, pero fue bloqueado por tribunales federales.

El TPS está disponible para personas cuyo país de origen haya experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento.

El ahora ex presidente Joe Biden amplió el programa y ahora cubre a más de un millón de personas de 17 naciones. Muchos de esos migrantes, incluidos algunos que han estado en Estados Unidos durante décadas, podrían ser vulnerables a una deportación inmediata si pierden el estatus.

Cientos de miles de venezolanos llegaron a Estados Unidos durante la presidencia de Biden, muchos a través de vías humanitarias legales, y deportarlos ha sido un desafío debido a las frías relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. El sábado, Trump dijo que el país sudamericano aceptó recibir a todos los deportados.

La semana pasada, Noem revocó una extensión de 18 meses del TPS para los venezolanos por parte de su predecesor, Alejandro Mayorkas, con el argumento de que el gobierno de Trump no quería estar atado por la determinación de la era Biden.

Alrededor de 300 mil venezolanos tienen protecciones del TPS que expiran en septiembre y no se vieron afectados por la decisión de ayer.

La terminación estará vigente 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

Grupos defensores de los migrantes demandaron al gobierno de Estados Unidos por prohibir el acceso al asilo en la frontera sur, y argumentaron que dichas restricciones son ilegales y ponen en peligro a personas que huyen de la violencia.