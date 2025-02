Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Martes 4 de febrero de 2025, p. 8

El Ángel del Rock está de regreso. Laureano Brizuela, el compositor y cantante argentino que marcó generaciones con su estilo distintivo y su poderosa presencia escénica, anunció su retorno a la música. Este renacer artístico incluye el lanzamiento de una nueva producción discográfica y un concierto especial el 8 de febrero en el centro de espectáculos La Maraka, en la Ciudad de México.

Su nuevo disco, que verá la luz en mayo próximo, incluirá una combinación de temas inéditos y nuevas versiones de éxitos representativos de su carrera.

En conferencia de prensa realizada desde Buenos Aires, Brizuela compartió su entusiasmo por los proyectos que lo tienen de vuelta en el radar musical.

Estoy muy entusiasmado porque inicio un año precioso con muchos proyectos importantes. Es como un reinventarse, algo que he hecho a lo largo de toda mi vida , comentó el cantante.

Entre los temas inéditos que incluirá el álbum se encuentran Dónde van los sueños rotos, La mitad de un corazón y Empiezo por el final. Además, el disco contará con nuevas versiones de lo que el propio Brizuela definió como temas no populares o no expuestos , canciones que, aunque no alcanzaron los niveles de fama de sus grandes éxitos, poseen un lugar especial en su repertorio.

En su intervención, el artista recordó los inicios de su relación con México, país que describió como profundamente musical y que se convirtió en un escenario clave para su carrera desde 1985.

He vuelto un poco a las bases, a buscar los orígenes del sonido que llevé alguna vez al territorio mexicano. Entender un país, empatizar con su gente y valorar su idiosincrasia fue lo que marcó la diferencia para mí. Eso, junto con el compromiso de entregar producciones muy cuidadas, fue lo que México siempre valoró de mi trabajo , añadió.

Su carrera, que abarca más de cuatro décadas, ha sido un constante ejercicio de conexión con el público y de adaptación a los cambios en la industria musical.

Laureano Brizuela (Salta, 1949) reflexionó sobre el impacto de la tecnología en la música y criticó cómo las tendencias actuales a menudo dejan de lado la melodía y la armonía en favor de un énfasis casi exclusivo en el ritmo.