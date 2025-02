Hernán Muleiro

Martes 4 de febrero de 2025

Extremo es un término que suele asociarse al heavy metal, pero hay frecuencias agudas creadas por la guitarra de William Reid, fundador de Jesus & Mary Chain junto con su hermano, el cantante Jim Reid, que duran segundos de feedback puro, y que reproducidas a altísimo volumen pueden causar una impresión en los oídos del que escuche. Psycho Candy, de 1985, sigue los preceptos que el grupo de Escocia planteó en su primer simple, Upside Down, de 1984, con un fuerte énfasis en la melodía pop al estilo de los primeros Beach Boys, capaz de conjugar armonía y ruido en pocos minutos. El aniversario muestra la enorme y variada influencia del grupo, dos décadas después de su redescubrimiento a principios de milenio.

Un fuerte en ellos es el tópico sueños de rock and roll , las grandes esperanzas proyectadas desde el ostracismo absoluto, lo que se relaciona con su marco: la represión sexual de los años 50 de un lado y el adolescente que tiene un poster de Bowie de la era del LP Diamond Dogs del otro.

En su libro Retromanía, la adicción del pop a su propio pasado, el periodista británico Simon Reynolds habla sobre la forma en que el grupo tomó sus influencias: “Hay algo inherentemente ‘meta’ sobre Jesus & Mary Chain: su alegre cacofonía con feedback concilia el tradicionalismo de sus canciones, parte Ronettes, parte Ramones. Hasta el desorden entre los asistentes a sus conciertos parecía ‘meta’: representaciones del deseo de tener una razón para rebelarse, formadas históricamente por el recuerdo folklórico del punk pasado por la prensa musical”.

Una banda consciente de la historia del rock era inevitable para el momento de la aparición del grupo, pero Jesus no sólo tomaron de ese pasado musical disponible, sino que fueron capaces de mitificar el punto de vista del fan y expresarlo en canciones. Todo lo que daba miedo a los padres y las autoridades políticas y eclesiásticas consideraban atemorizante sobre los inicios del rock, era material de inspiración

El libro de Jesus & Mary Chain, Never Understood, recientemente traducida al español por la editorial española Cobra con el título Incomprendidos, es una autobiografía rockera escrita por los hermanos Reid como un relato oral del grupo y su relación. El nombre refiere a que nunca estuvieron del todo cómodos entre sus contemporáneos, no vieron a la encarnación original de The Stooges, no encajaron del todo con My Bloody Valentine, o en la escena de Happy Mondays y Stone Roses, ni en el Britpop masivo de Oasis. Teniendo en cuenta que fueron una referencia, en mayor o menor grado, para todos estos grupos, siempre estuvieron fuera de horario para capitalizarlo. De hecho, mucha gente cree que el conflicto de los hermanos Gallagher tiene su antecedente directo en los hermanos Reid, tanto ellos como Oasis compartieron diferentes momentos del sello Creation, de Alan McGee.

Desarrollo en sus propios términos

El no ser gringos ni británicos y haber crecido lejos de la capital escocesa de Edimburgo resonó en Jesus & Mary Chain a la hora de desarrollar su imaginario, ya que como cuentan en su autobiografía: “Aunque nos quejamos de East Kilbride en su momento, la manera en la que estuvimos separados y desconectados de todo lo demás fue en última instancia lo que formó a nuestra banda. Estás en este lugar pequeño, que no queda cerca del centro de las cosas, y no sólo te hace intentarlo más duro, también te da espacio para desarrollar lo que quieras en tus propios términos y no como parte de una escena.

“Si había una película en el cine de East Kilbride en los 80 era Rambo, y parecía que a todo el mundo le gustaba menos a nosotros, éramos los bichos raros del barrio, los tipos que lucen un poco extraños y no encajan en el patrón del gusto de las masas o del comportamiento esperado.”