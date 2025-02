Como presidente ejecutivo de SpaceX, supervisa los contratos de la empresa con el Pentágono y la comunidad de inteligencia, valorados en miles de millones de dólares.

Los empleados especiales del gobierno son nombrados para sus cargos por no más de 130 días, pero Trump no ha dicho cuánto tiempo durará el encargo de Musk.

El presidente estadunidense elogió a dueño de Tesla al señalar que sabe reducir costos y agregó: A veces no estamos de acuerdo y no vamos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo .

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, calificó la situación de “extremadamente peligrosa.

Me alarma que, con una de sus primeras acciones como secretario, parezca haber cedido el control de un sistema altamente sensible, responsable de los datos privados de millones de estadunidenses y un pilar de nuestro gobierno a un multimillonario no elegido y a un número desconocido de sus adláteres no calificados , escribió.

La legisladora también afirmó que despedir a personal calificado aumenta el riesgo de que el país deje de pagar su deuda, lo que podría desencadenar una crisis financiera mundial .

En respuesta a estas críticas, Trump aseguro que Musk no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación .