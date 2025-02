Además de Rubiales también se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director deportivo de la selección masculina, Albert Luque, el ex seleccionador femenino, Jorge Vilda, y el ex director de marketing, Rubén Rivera, acusados de coacciones por las presiones que vertieron sobre la jugadora para que no denunciara en los juzgados.

▲ Jenni Hermoso fue la primera en testificar ante el tribunal. Foto Ap

El Ministerio Público pide una pena de dos años y medio de cárcel como autor de delitos de agresión sexual y coacciones y un año y medio de prisión para el resto de encausados por las coacciones.

La primera en testificar fue la víctima, Jenni Hermoso, interrogada tanto por la fiscalía como por la defensa de Rubiales, que sostiene que éste es inocente y que el beso se dio con el consentimiento de la futbolista.

Hermoso explicó durante su comparecencia que sabía que me estaba besando mi jefe y eso no debe ocurrir en un entorno laboral. Me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida . Y añadió que no entendí nada. Ni sentí ni le vi gestualizar ningún tipo de pregunta , sobre la supuesta pregunta del acusado antes de darle el beso pidiéndole autorización.

Afirmó que sintió rechazo , pero que no quiso que ese hecho empañara el éxito de haber conseguido el Mundial. No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó .

Después relató las coacciones que sufrió por el propio Rubiales y el resto de imputados para que compareciera ante los medios de comunicación e intentar neutralizar el escándalo y mostrar su apoyo al acusado.

Al no hacerlo, y mantenerse firme en presentar una querella judicial, aumentaron las presiones y los ataques contra ella, que es precisamente lo que ahora investiga la justicia para decidir si estas presuntas coacciones son motivo para una condena penal.