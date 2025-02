No estrenaban obras de autores emergentes porque la gente no los conocía, no los conocían porque no los ponían en escena, no los ponían en escena porque no estaban publicados , explicó.

En Tramoya encontraron cabida creadores incipientes que después se convirtieron en autores importantes, como Víctor Hugo Rascón Banda, Tomás Espinosa, Óscar Liera, Óscar Villegas y Gerardo Velázquez.

También enriqueció el panorama teatral mexicano con la publicación de escritores extranjeros. Como integrante del consejo de la Editorial de la UV, Carballido promovió obras como Y nos dijeron que éramos inmortales, del argentino Oswaldo Dragún; La casa sin reloj, del puertorriqueño René Marqués, y la traducción de El doctor y los demonios, del inglés Donald Taylor.

Además, compiló textos breves como los que reunió en D.F. 52 obras en un acto, para facilitar la enseñanza del arte escénico en secundarias y preparatorias.

La faceta más importante y conocida de Emilio es su labor de dramaturgo, pero lo interesante es que no se detuvo ahí: fue un gran promotor de la producción teatral en el interior del país , apuntó Beverido.