“Le costó trabajo que publicaran su teatro; las editoriales le decían que editaban novelas y poesía, pero no teatro, por eso impulsó desde la UV la edición de Tramoya, y comenzó a dar espacio a autores no sólo de la capital del país, sino del interior de la República”, agregó Herrera.

Además de su prolífica labor de dramaturgo, Carballido dejó una profunda huella de maestro. Felio Eliel, actor de cabecera del cordobés durante más de cinco décadas, dijo que cada obra era un aprendizaje. Tuve la fortuna de que fuera mi maestro de análisis de texto, porque ahí se dan los elementos importantes para hacer una caracterización y para vivir un personaje. La forma en que Emilio explicaba cómo acometer un texto dramático fue clave en mi formación de actor .

Carballido hizo que el teatro mexicano trascendiera fronteras, no sólo por medio de sus obras, que fueron representadas y reconocidas en varios países, sino porque promovía a otros autores.

El dramaturgo veracruzano Francisco Beverido recordó que en una ocasión llamaron al creador Víctor Hugo Rascón Banda para que presentara una obra suya en Perú. Cuando preguntó cómo se enteraron de esa pieza, resultó que Emilio había estado allá .

En 1961 escribió Un pequeño día de ira, donde retrató la represión política en México, ya que sentía un compromiso con las causas sociales, lo cual también se reflejó en 1968, al simpatizar con el movimiento estudiantil.

En marzo de 2007, Carballido formalizó su unión con Herrera bajo la Ley de Sociedades de Convivencia en la Ciudad de México, el mismo día en que ésta se estrenó.

Era nuestro deseo expresar nuestro apoyo a la lucha de las parejas del mismo sexo en México , contó Herrera, quien también recuerda los obstáculos que enfrentaron cuando Carballido estuvo internado en un hospital.

“Yo no podía opinar, autorizar o tomar decisiones sobre los tratamientos de Emilio, hasta que un día sí me enojé mucho, y les dije: ‘¿Cómo es que no puedo autorizar, pero cuando vengo a pagar sí me reciben el dinero?’”