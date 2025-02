Javier Salinas y Alonso Urrutia

Lunes 3 de febrero de 2025, p. 13

Ecatepec, Méx., Al cerrar su gira de tres días de trabajo por el estado de México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a atender el problema del suministro de agua potable para los habitantes del municipio de Ecatepec, en donde anunció la rehabilitación de 24 pozos que están fuera de servicio, un suministro de calidad, redes de drenaje para evitar inundaciones, pavimentación, senderos seguros y atender el tema de seguridad.

Ante más de 10 mil asistentes, se comprometió a dar seguimiento personal y mensualmente al avance de estas acciones en Ecatepec, las cuales forman parte del programa integral para la atención de 10 municipios de la zona oriente del estado.

Ya que tenemos los recursos, ¿qué vamos a hacer?, pues primero hay que hacer un diagnóstico porque hace falta agua en Ecatepec. ¿Cuál es el problema?, pues fíjense cuántos pozos son que están parados, 24 pozos parados ¿Cómo es posible?, pero el problema es que el pozo no da agua porque está descompuesto y no se arregla, no se pone la bomba que se necesita o se perfora más.