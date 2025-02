Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de febrero de 2025, p. 4

Zacatecas, Zac., En una respuesta comunitaria a la imposición de aranceles decidida por Donald Trump contra México y los ataques a los migrantes, este lunes se espera una respuesta masiva al llamado de toda la comunidad chicana, en los 50 estados del país vecino. La convocatoria pide hacer realidad lo propuesto en la película Un día sin migrantes: “¡A day without inmigrants!, vamos a levantar nuestras voces por nuestros derechos y nuestras familias, porque somos esenciales, somos fuertes y somos una comunidad”, advirtió la maestra Rosalinda Martínez, activista en California.

El llamado masivo a no trabajar, no salir de compras y no acudir a las escuelas este lunes ha sido enviado por los migrantes, difundido en redes sociales desde ciudades como Chicago, Los Ángeles, Phoenix y Mc Allen, hasta sus familiares en el terruño origen de la diáspora: Zacatecas, Oaxaca, Michoacán o Jalisco.