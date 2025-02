Alonso Urrutia y Javier Salinas

Enviado y Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 3 de febrero de 2025, p. 2

Ecatepec, Méx., Esta vez optó por la plaza pública para aludir a la crisis diplomática con Estados Unidos y revelar pormenores de la coyuntura. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las formas: “estábamos hablando, en una mesa de trabajo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado y, de pronto, hace dos días, dijeron, pues vamos a subir las ‘tarifas’ (aranceles). Sorprendidos, nosotros, pues si estamos hablando cómo es que de pronto los aranceles”.

Ante miles de asistentes, en Ecatepec y Texcoco, hizo una encendida defensa de la soberanía; condenó la criminalización de los migrantes mexicanos; advirtió que la crisis del fentanilo en Estados Unidos obedece a la proliferación de adictos a esa droga y rubricó: si allá alguien está vinculado con los grupos delictivos, es la industria militar en Estados Unidos, porque ellos son los que les venden las armas .

Sheinbaum recibió el respaldo popular, ya sea entre gritos de no estas sola , como con el estribillo Presidenta, Presidenta , para avalar su respuesta a la imposición de aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.

Eso sí, les quiero decir, eh: ¡No me falta valentía, porque tengo un pueblo detrás de mí! ¡Y aquí, no estamos solos, ni ustedes, ni nosotros! Era el colofón de su ofrecimiento de enfrentar la coyuntura sin ceder soberanía, porque la patria no está en venta, ¡nadie va a pasar por la dignidad de nuestro pueblo, nadie, ni por nuestra nación! , arengó.