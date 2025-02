A los aranceles por él ordenados, sin sustento alguno, ya respondieron México, Canadá y China con la misma medida, y es previsible que otras naciones hagan lo propio – la guerra comercial más tonta de la historia , dicen legisladores del vecino del norte–, pues han sido amenazadas: si no se hincan, también a ellas les tocará. Eso sí, como buen autoritario que es, el magnate no acepta réplicas y dice que de darse activaré un mecanismo para elevar todavía más las tarifas , sin considerar que los primeros afectados (precios alcistas, menor consumo, mayor inflación) son los propios estadunidenses. Pero ello valdrá la pena , asegura Trump. Esto apenas comienza y en los próximos días se constatará la respuesta articulada de los países agredidos, aunque los tres citados ya pintaron su raya.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido contundente: “Terriblemente irresponsable es que la Casa Blanca emita un documento donde dice que ‘hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada’; rechazamos categóricamente la calumnia; si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de Estados Unidos que venden armas de alto poder que son de uso exclusivo del ejército de allá a estos grupos criminales; esto lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos: 74 por ciento de las armas que usa la delincuencia organizada en México provienen de forma ilegal de la industria militar estadunidense”.

Y ante el reiterado lavado de manos de Trump, la mandataria mexicana reviró: Si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿Cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadunidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio u otras drogas? El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en Estados Unidos? La epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, y siguen vendiéndolos en sus farmacias con autorización oficial .

Las rebanadas del pastel

Si Trump pretende combatir el consumo masivo de drogas en su territorio, entonces tendrá que invadir Estados Unidos.

