En realidad, tan grave señalamiento es una especie de declaración de guerra no sólo política. Y demuestra que todo el alegato del fentanilo y la migración han sido solamente los pretextos (hipócritas, como si la responsabilidad fuese sólo de una parte, la no estadunidense) para, en el caso de México, lanzar una ofensiva de desestabilización contra el segundo gobierno progresista o de orientación popular en México.

Ahora, con Sinaloa como contexto más candente (a partir del episodio que llevó a Estados Unidos a un hijo de El Chapo y a Ismael Zambada, El Mayo, y que incluyó el asesinato del ex rector Héctor Melesio Cuen), la administración Trump ha llevado el tema a su punto más alto, con un señalamiento grave: el gobierno de México tiene alianza con los cárteles, éstos han sido declarados organizaciones terroristas por Estados Unidos y, por tanto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum sería también terrorista y podría estar sujeto a acciones directas de exterminio o toma de control por parte de Washington.

Casi un año atrás, en enero de 2024, tres medios extranjeros habían publicado de manera sincronizada, aunque aduciendo que cada cual había hecho su propia investigación individual, el mismo señalamiento: Andrés Manuel López Obrador había recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña de 2006. No se aportó ninguna prueba, sólo presuntas versiones de supuestos declarantes anónimos y la versión de que la indagación del caso se habría frenado por decisiones políticas de alto nivel.

La presidenta Sheinbaum ha respondido de manera contundente, con el señalamiento claro de la corresponsabilidad de Estados Unidos e incluso de las tareas que no ha hecho y con un ofrecimiento de continuar el diálogo en mesas de trabajo, aunque también con el señalamiento de que, de no avanzarse en la propuesta, se establecerán hoy contramedidas arancelarias y no arancelarias.

El escenario fabricado por Trump es difícil para la economía y el gobierno mexicanos. Habrá de verse de qué manera intenta la Casa Blanca sustentar sus acusaciones de narcogobierno hacia México pero, aun cuando no hubiera pruebas, se incentiva a los grupos opositores a la llamada 4T y se incrementa la incertidumbre en cuanto a la paridad cambiaria, la inversión extranjera y otros indicadores económicos.

La amplia fuerza institucional de la 4T mantiene apoyo a la Presidenta de la República, en tanto los opositores regatean el apoyo o abiertamente lo niegan, pues muchos de ellos aspiran a que la Casa Blanca sustituya o cuando menos potencie sus capacidades políticas y electorales hasta ahora sumamente fallidas ante la llamada Cuarta Transformación. Derechistas, ultraderechistas y oportunistas ruegan a Trump, esperanzados.

Por lo pronto, la postura trumpista, tramposa y traicionera (la Presidenta relató la manera abrupta en que, en medio de negociaciones, se avisó a México que venían los aranceles), está cohesionando a la mayoría de los mexicanos, tanto acá como en Estados Unidos, en rechazo al proyecto del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Astillas

Se ha convocado en Estados Unidos y en México a dejar de consumir productos de las marcas más emblemáticas de Estados Unidos y a evitar las compras en tiendas departamentales y portales de Internet abiertamente relacionados con el trumpismo. Freeze Latino, le han llamado en EU. ¡Hasta mañana!

