rump comenzó el domingo jugando una ronda de golf en su club privado de Mar-a-Lago en Florida después de desatar la guerra arancelaria contra México, Canadá y China. Su decisión provocó un terremoto en la comunidad política y financiera internacional. Sorpresivamente al volver a Washington anunció que hablará hoy con la Presidenta de México y el Primer Ministro de Canadá, antes de aplicar los aranceles. Claudia Sheinbaum había dicho previamente Propongo al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública . No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando como lo hicimos en estas últimas semanas con su Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración .

Corazón valiente

Se puede tener la cabeza fría y, a la vez, un corazón valiente. Rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio , respondió Claudia en su primer comunicado. Si en algún lugar existe tal alianza es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año , expresó.

No hay muchos líderes políticos en el mundo que se atrevan a tachar al Presidente de Estados Unidos de calumniador pero el insulto lo ameritaba. Trump tocó la tecla equivocada. Bien sabe que un protegido de mucho tiempo por el gobierno estadunidense se llama Genaro García Luna y está preso en su país. Otros no, como Felipe Calderón. Not yet.

Reacción de Canadá y China

Robustece la posición del gobierno mexicano que haya optado por la misma defensa que Canadá y China. El primer ministro Justin Trudeau anunció que aplicará aranceles de 25 por ciento sobre productos de Estados Unidos por un valor de 100 mil millones de dólares. China sólo recibió un castigo de 10 por ciento pero no se cruzará de brazos. Canadá tiene la capacidad de dejar sin electricidad a Nueva York.