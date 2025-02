EU protegió a Genaro García Luna, señala

a retórica fascista del presidente Trump olvida todos los reconocimientos y condecoraciones que otorgó el gobierno de Estados Unidos al narcotraficante Genaro García Luna, cuando acusa al gobierno de México de proteger a narcotraficantes; es cierto que lo hicieron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero con el conocimiento de Estados Unidos. Como recordó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del jueves 30 de enero: en 2004 por parte de la FBI, Por sus investigaciones y arrestos de fugitivos ; en 2005, por parte de la ex directora de la DEA Karen P. Tandy, Por su valiosa cooperación en la lucha contra el narcotráfico , en 2012, por parte de la CIA, su entonces director, Michael Leonhart, lo llamó colega y amigo . El narcotráfico se ha convertido en un pretexto del gobierno de Estados Unidos para intervenir en otros países; cuando estos personajes ya no le sirven, los desecha, como lo hizo con el general Manuel Antonio Noriega, ex presidente de Panamá, cuya intervención y arresto en ese país causó más de 5 mil muertes. Nadie escapa a la vigilancia de los aparatos de espionaje de Estados Unidos, nadie los engaña.

Emilio Vivar Ocampo

Respaldo a Sheinbaum

La actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe ser respaldada por toda la sociedad, porque después de los aranceles pretenderán que todas las reformas que se han hecho se deroguen, en particular la reforma energética y los programas sociales.

Es hora de organizarnos calle por calle, colonia por colonia, alcaldía por alcaldía, estado por estado.

La crisis por la que atraviesa la economía estadunidense es consecuencia de la caída de la productividad de su economía, caída que comenzó en los años 70 y que de algún modo fue sorteada en las últimas décadas haciéndola recaer en el resto del mundo, primero con la flotación del dólar en los 70, con la reducción del gasto público en la década de los 80, con la emisión de papel moneda para resolver la caída del mercado inmobiliario y el costo de que originó la pandemia por covid-19.

La guerra de Ucrania y la invasión de la franja de Gaza es una salida que reactivó su economía, pero ésta fue insuficiente. Por ello, hoy quiere que el resto del planeta sea el que pague, mediante el aumento de aranceles, los productos de todo el mundo.

Foro Nacional de Militantes de Morena: Marcos Fuentes, José Luis Ayala, Gustavo Álvarez, Jesús Tarín y Griselda de Fuentes