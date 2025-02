En un comunicado publicado antes de su partida a Washnington, el premier también indicó que se discutirá la liberación de todos nuestros rehenes , además de trabajar juntos para fortalecer la seguridad, ampliar el círculo de paz y lograr una era notable de armonía a través de la fuerza .

En tanto, la fiscalía israelí comunicó, en carta enviada a una diputada de la oposición, la apertura de una investigación penal contra Sara Netanyahu, esposa del premier, bajo la presunción de intimidar a testigos y, en términos generales, interferir en la causa por corrupción abierta contra su marido.

Esta notificación es importante para el control parlamentario, el sistema judicial y el estado de derecho , reaccionó Naama Lazimi, legisladora del Partido Demócrata y ex militante del partido Laborista, en su cuenta de X.

No me callaré, no me rendiré y no permitiré que se entierre este asunto. Se hará justicia y velaremos por que así sea , sentenció.

Concretamente, la policía busca confirmar si, como aseguró un reportaje de investigación del Canal 12 de la televisión israelí, Sara ordenó en su momento a la fallecida ayudante de su marido, Hanni Bleiweiss, orquestar una campaña de difamación contra Hadas Klein, testigo clave en uno de los casos de corrupción en los que está implicado Benjamin Netanyahu.

Al primer ministro se le señaló en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, de los que, aseguró, forman parte de una persecución política.