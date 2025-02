Entre los incumplimientos al contrato colectivo de trabajo que motivó el emplazamiento a huelga por parte del Stipejal, señaló que no se les paga prima dominical ni de insalubridad a los trabajadores, tampoco los jubilados y pensionados reciben su salario a tiempo y el aumento salarial ha sido por debajo de la inflación.

En entrevista con La Jornada, explicó que no se trata sólo de los aumentos sin control en los sueldos que se han autorizado los nuevos directivos del Ipejal, sino del sistemático saqueo a los fondos pensionarios que ponen en riesgo la viabilidad financiera del instituto, la atención de salud para los afiliados y su ahorro.

Denunció que los fondos del Ipejal son en realidad una caja chica del gobierno del estado , además, no existe escalafón pues los sindicalizados nunca llegan a puestos directivos.

Reprobó que también se ha dado de baja a personal con antigüedad de varios años y se les recontrata por periodos de 15 días que se renuevan, hay falta de medicamentos en las farmacias, los galenos renuncian porque, o no les pagan o les retrasan sus salarios en la clínica de los Olivos, la cual fue inaugurada en 2024 por el entonces gobernador Enrique Alfaro. Señalaron que habría servicio de hemodialisis para los pensionados, pero a la fecha no hay nada, porque no tienen los aparatos ni la infraestructura .

Aunado a todos esto, el líder sindical evidenció que se están limitando los derechos a los trabajadores, niegan vacaciones, el pago de su quinquenio y buena parte de los derechos que les da el contrato colectivo son violados .

La audiencia de conciliación entre el Stipejal y representantes del Ipejal será este miércoles a las 11 horas, mismo día que el Fesijal convocó a una reunión masiva de los integrantes de los 17 sindicatos afiliados que representan a 14 mil burócratas, según su líder Ángel Rodríguez Valdez.