Bruno Mars y Lady Gaga, con Die With a Smile, se quedaron con la Mejor Actuación de Dúo o Grupo Pop. En su momento, Gaga dijo: “la gente trans no es invisible, merece amor, comulgar, que los suban en hombros. La música es amor”.

Shakira, con Las mujeres ya no lloran, se llevó la noche no sólo porque ganó en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, sino porque dedicó el premio a los migrantes y a las mujeres jefas de familia.

▲ Taylor Swift entrega el premio al mejor Álbum Country a Beyoncé por Cowboy Carter. Foto Ap

Uno de los momentos de empoderamiento femenino de la noche tuvo lugar cuando Alicia Keys recogió su premio Impacto Global y lo dedicó a las mujeres del sector: Las productoras siempre han impulsado la industria , dijo.

La ceremonia tuvo las actuaciones en vivo de Dawes, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Khruangbin, Benson Boone, Doechii, Teddy Swims, Shaboozey Jeans, Raye, Bruno Mars y Lady Gaga, The Weeknd. Destacó la participación de Bruno Mars y Lady Gaga con California Dreamin’, de Mamas and Papas, en solidaridad con los damnificados de los incendios.

Otros ganadores de la noche fueron Doechii con su producción Alligator Bites Never Heal, que se impuso como Mejor Álbum de Rap. Tras recibir el galardón lanzó un llamado: A las mujeres negras quiero decirles que pueden hacerlo, que nadie les diga que no pueden. Que nadie proyecte ningún estereotipo sobre ti, tú eres quien necesita ser para llegar a donde quieres llegar .

Sabrina Carpenter, con Short n’ Sweet ganó en Mejor Álbum de Pop Vocal; Chappell Roan triunfó como Mejor Artista Nuevo. Kendrick Lamar, con Not Like Us, se adjudicó Grabación del Año y Canción del Año. Durante la ceremonia, el rapero Kanye West y su pareja, Bianca Censori, levantaron polémica al presentarse sin invitación a la alfombra de los Grammy 2025, donde Censori portó un vestido transparente. Poco después de su aparición, el medio ET informó que el artista y su esposa fueron escoltados fuera de los premios.

En la pregala, el mexicano Carin León, con Boca Chueca, Vol. 1 ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana, desbancando a Peso Pluma. El puertorriqueño Residente René Pérez ganó el grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, mientras la banda venezolana Rawayana triunfó en Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con el álbum ¿Quién trae las cornetas?

Defienden a latinos

La producción Bemba colorá triunfó como mejor actuación de música global. Tras recoger el premio, Sheila E. dijo: Este tipo de música no se puede escribir sin la diversidad de países como Venezuela, Perú, Colombia o Bolivia .

El cierre de la noche donde se premió a los mejores álbumes publicados entre el 16 de septiembre de 2023 y el 30 de agosto de 2024, estuvo a cargo de Cynthia Erivo and Herbie Hancock, Stevie Wonder con la pieza We are the world, y Shakira, con movimientos de danza del vientre y arreglos a su canción Las mujeres ya no lloran. El broche de oro de la velada fue Charli XCX con hiperpop, electropop y dance.