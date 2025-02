Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Lunes 3 de febrero de 2025, p. 8

El joven músico y compositor mexicano de jazz David Nájera quiso dedicarse a la música desde niño, emigró para desarrollar su educación artística y cumplir con su objetivo. Este año publicará un disco con su nuevo proyecto, con el cual recorrió tres ciudades del país en diciembre pasado.

Estoy dispuesto a escuchar y aprender de quien sea , dijo Nájera en entrevista con La Jornada, a propósito de sus presentaciones en la Ciudad de México y con miras en su futuro profesional.

Con su nuevo grupo llamado David Nájera González Trío, integrado por el mismo Nájera en la batería, Nate Liebert en la guitarra y Saúl Ojeda en el contrabajo, lanzaron su primer sencillo llamado Water corner, el cual ya se puede escuchar en las plataformas de música digital.

Radicado en Nueva York, estudió en New School for Jazz and Contemporary Music de esa ciudad, donde se graduó en 2021. Desde entonces, ha desarrollado su carrera en la escena jazzística neoyorquina, en la cual compartió presentaciones con músicos de renombre como Takuya Kuroda, Julia Chen, y John Gray.

En 2025 vamos a grabar un disco con el trío, estará integrado por unas siete u ocho canciones, algunas ya las tocamos en México, también tengo planeado escribir más y después de eso veremos, tengo planeado tocar una vez al mes en Nueva York con este proyecto, también como músico acompañante , compartió Nájera González.

Nájera empezó a tocar la batería cuando tenía 11, luego viajó con su familia a Madrid, España, donde pasó cinco años de su vida. A los 16 supo que quería dedicarse al jazz de tiempo completo y buscó orientación de mentores experimentados. A sus 19 años se trasladó a Nueva York y cursó la licenciatura en Bellas Artes en la New School for Jazz and Contemporary Music en 2021.

El músico debutó con el octeto Patos, con el cual publicó su primer disco homónimo, además grabó cinco composiciones en los estudios Dimension 70, ubicados en Manhattan, las que se lanzaron en plataformas digitales en febrero de 2024.

“Volver a la Ciudad de México fue como regresar a casa, donde empecé a tocar jazz, después de seis o siete años de estar estudiando en el extranjero es reconfortante reconectar con la escena local y tocar para un público mexicano, muchas familias y amigos.