El productor, quien sabe que sólo estará al frente del teatro de manera temporal porque no soy el dueño , dijo que seguirá poniendo en marquesina, hasta que el tiempo lo decida, montajes de calidad y de distintos géneros; además, el mantenimiento en la infraestructura es permanente, en conjunto con el Fideicomiso del Instituto Mexicano del Seguro Social, dirigido por Kenia Jaramillo .

Torres, quien se definió como un enamorado del teatro y cuya misión ha sido de la mano con este arte escénico, recordó: “En 2015 el recinto no estaba en condiciones favorables; había pocos espectadores y al recordar los años 90, durante el auge que tuvo con Tina Galindo y Televiteatro, se me movieron fibras como espectador, así como las de la infancia. Entonces, decidí hacer mi último proyecto allí, el musical La jaula de las locas”, el cual tuvo mil 200 funciones y permaneció seis años en temporada.

Honestamente se ha hecho una importante labor en el recinto. Estoy convencido de que los teatros tienen vida y regresan lo que uno les da. El Hidalgo es majestuoso, tiene un aforo muy importante y, sobre todo, es muy noble; además, ha albergado obras de gran formato. Con trabajo y esfuerzo lo hemos cuidado y se han hecho otras cosas que no tienen que ver con el negocio. Es momento de festejar toda esta labor .

Hace 10 años, contó Torres, quien suma 27 años produciendo, también fue reacondicionado el recinto ubicado en el Centro Histórico, debido a que la asistencia del público era escasa y las instalaciones estaban casi en el abandono. Le habían quitado la mecánica teatral (las varas que hacen que las escenografías suban y bajen), no tenía contrapesos ni equipo y removieron la consola.

Sobre la función del 10 de febrero, Torres comentó que ésta contará las historias y presentará los números musicales de las obras que se escenificaron durante la última década, con algunas de sus estrellas protagonistas, entre otras, Chantal Andere, Lucerito Mijares, Rogelio Suárez, las Cachels de La jaula de las locas, así como Paola Gómez, Óscar Acosta y Eugenio Montessoro.

En 27 años, enfatizó Juan Torres, quien también abrió el camino escénico a Lucero Mijares, con un gran éxito en El Mago, el reto ha sido no tirar la toalla; es importante que el público sepa que no es fácil hacer teatro en el país y, como en cualquier otro lugar del mundo, hay en cartelera tanto éxitos como fracasos. Actualmente veo cada vez más complicada la afluencia a los recintos y las temporadas son cada vez más cortas, por supuesto que hay excepciones. Sí se producen varios montajes, pero no duran tanto .

En este sentido, comentó que su obra La tiendita de los horrores ha permanecido 12 semanas en el gusto del público, lo cual en nuestros tiempos es muchísimo , pero “cuando he estado en el límite, pensando en decir adiós, he decidido no tirar la toalla. Lo más rudo en estos años han sido el sismo de 2017 y la pandemia de covid-19.

Me atrevo a decir que ahora en 2025 el teatro ni de broma se ha recuperado de la contingencia sanitaria. A finales de 2023, el Inegi nos compartió un estudio en el que destacaba que no teníamos las cifras que habíamos alcanzado de afluencia de espectadores en comparación con 2018 , si bien “una de las actividades esenciales –según develó la Organización Mundial de la Salud– son las artes.

Tenemos que seguir empujando, peleando e impulsando al teatro, que es una experiencia única e irrepetible, lo cual, por ejemplo, no te dará un teléfono celular, al que todo mundo está pegado.

Asimismo, en el teatro hay múltiples fuentes de trabajo; es una aportación social y educativa necesaria para la sociedad y apela a los sentimientos, la mente, el corazón y las emociones. Somos importantes y no hay que perderlo de vista .

La función Celebremos X años será el 10 de febrero a las 20 horas en el recinto ubicado en la avenida Hidalgo, detrás del Palacio de Bellas Artes.