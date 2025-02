Trump acaba de dar un golpe al sistema prestablecido de comercio y lo sustituye con uno más restringido. La alternativa no es mejor. Es el impulsor de restricciones políticas, económicas y sociales.

Trump traiciona a los ciudadanos; su poder y forma de gobierno están centrados en él mismo y en los intereses que representa. Impone tarifas y sabe que castigan a la gente con altos precios y forzando un ajuste social. Impone sanciones al narcotráfico con atención especial al fentanilo, pero no confronta la epidemia de drogadicción que existe. Atenta contra las políticas que pueden contener las desventajas sociales que se han ido acumulando. Deporta masivamente a la gente sin intención alguna de comprender el fenómeno dentro de su propia sociedad.

Trump y los políticos seguirán siendo los mismos luego de esta ronda de sanciones comerciales, luego de que embista con sus pretensiones geopolíticas, luego de que aplique medidas sobre la seguridad interna y externa. Los políticos republicanos y demócratas seguirán siendo los mismos. La gente y la sociedad en su conjunto no estará mejor. De igual modo ocurrirá con los políticos en Canadá y México.

Nuestro gobierno deberá ser muy cuidadoso con las medidas para contrarrestar el impacto de las tarifas y la cuestión general de los migrantes, empezando por los deportados. La realidad es que el peso de todo esto recaerá sobre la gente en términos de empleo, ingreso y servicios sociales. La economía enfrenta tiempos complicados. Los políticos serán los mismos en esencia y seguirán en sus oficinas, restaurantes, de viaje o en sus poltronas del Congreso.

En medio de lo que está ocurriendo habría que replantear muchas cosas: la noción de la soberanía nacional, el papel del Estado en la sociedad, la provisión efectiva de justicia, que hoy está en vilo; la naturaleza actual de la democracia en el país, las condiciones asociadas con el bienestar social duradero. Hoy todo se abre al cuestionamiento y a un necesario replanteamiento.