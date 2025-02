La fuerte caída de acciones de Nvidia, que diseña y vende chips de IA, no fue por la aparición de un nuevo competidor, sino porque apareció un cliente chino que necesitó menos chips de Nvidia para desarrollar una aplicación sumamente competitiva a un menor costo. Es decir, Nvidia podría tener menos demanda de sus productos por parte de sus clientes.

Si los productos de inteligencia artificial son más baratos de lo que se pensaba inicialmente, esta es una buena noticia para la economía mundial. Los mercados bursátiles reconocen y premian siempre una mayor eficiencia económica a un precio más bajo, por lo que este podría ser el cambio de narrativa que se necesita para ampliar y mantener la tendencia alcista del mercado bursátil , comentó Ponce.

Si los productos de IA son menos intensivos en energía, esto podría pesar sobre el precio de las acciones de empresas de servicios públicos; sin embargo, quizás sea bueno para la inflación mundial. Esto no significa que el desarrollo de inteligencias artificiales no requiera más energía, pero posiblemente no en las magnitudes que se anticipaban antes de DeepSeek.