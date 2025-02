De La Redacción

El delantero mexicano Santiago Giménez acudió ayer al estadio San Siro a presenciar el clásico entre el que será su nuevo equipo, el AC Milan, y el Inter de Milán, que acabó con empate a un gol.

Aunque aún no se ha anunciado de manera oficial su fichaje, el ahora ex jugador del Feyenoord, de la Liga de Países Bajos, asistió a dicho encuentro, donde estuvo acompañado por el ex futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, figura del Milan y quien ahora funge como consejero deportivo del equipo.

En entrevista con Sky Sports, el otrora atacante alabó las cualidades del canterano de Cruz Azul. Giménez es tan fuerte como Ibra, de otro nivel. Lo hemos estado siguiendo durante mucho tiempo. Nos fijamos en él en julio, pero no hubo posibilidad porque no éramos sólo nosotros los interesados, sino también el club donde jugaba (Feyenoord). Ahora había la posibilidad, entonces hicimos una gran inversión y lo trajimos , expresó.

Antes de llegar al estadio, el mexicano se realizó las pruebas médicas correspondientes y se espera que en los próximos días sea presentado de manera oficial.

De concretarse su fichaje, el cual rondaría los 35 millones de euros, Giménez será el cuarto jugador mexicano más caro en toda la historia, después de Hirving Chucky Lozano (45 mde), Edson Álvarez y Raúl Jiménez (ambos con 38 mde).