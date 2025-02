“Es un diálogo entre esos dos universos. ¿Cómo podemos usar el ser o el cuerpo físico para acceder al no ser o la conciencia, la parte más efímera de nosotros? Por eso, no necesariamente es un performance en sí; es más un ritual que nos da acceso a ese vínculo a través de prácticas espirituales de diferentes raíces: budista, taoísta, védicas, que nos ayudan a entrar más en el cuerpo y empezar a crear ese desprendimiento de la mente o del ego. La intención es conectar con los demás en un nivel más energético, no sólo físico.”

Mi práctica nace del cuestionamiento de entender el ser y el no ser. Estoy convencida de que hay una experiencia más allá del ser físico, que es a lo que llamo el no ser o la conciencia, el cuerpo energético, el alma o como cada quien lo quiera descifrar , explica en entrevista.

De allí la importancia de la meditación para su trabajo, explica, como una forma de separarse lo más posible de sí a fin de que sus acciones no provengan de su ego, sino de su esencia y del sentir a la otra persona, y así poder comunicar en el cuerpo de ésta lo que percibe de su energía.

Para mí es muy importante demostrar que no todo el arte viene del ego. La línea entre el ego y el arte está cada vez más difuminada y acaba siendo más un mercado. No digo que eso esté bien o mal, pero en mi caso crear arte es ser el yo vulnerable y dejar que los demás me vean por quien soy. O sea, para mí, ser artista consiste en abrirme lo más posible al observador y dejar que me vea en mi verdad, en mi punto de vulnerabilidad, no esconderme detrás de la obra o hacer que ésta tenga sólo las partes de mí que quiero enseñar. En mi práctica sale lo que tenga que salir, y lo acepto , explica.

Una parte muy interesante de mi trabajo es que tiene cabida en otras disciplinas, como la sicología, la siquiatría y la filosofía. Pero mostrarlo en las plataformas creativas, como ahora en esta Semana del Arte, permite abrirlo a otras posibilidades.

La formación de Self incluye una licenciatura en diseño de moda, una maestría en artes contemporáneas del Colegio Real de las Artes y, de forma paralela, un extenso entrenamiento en yoga y acupuntura en India, luego de haber resucitado de una sobredosis, hace 10 años.

Para tener una idea más aproximada de su práctica u obra, ésta es una especie de acupuntura permanente sobre el cuerpo de un individuo, atendiendo mediante trazos de tinta o tatuajes en la piel esos puntos energéticos que requieren ser sanados, a partir de un proceso de comunicación energética o espiritual entre los participantes.

Mi trabajo consiste en entender y desglosar dónde la persona necesita esos trazos en la piel y por qué. No quiero llenar el cuerpo de tatuajes, no tengo necesidad de eso; si quisiera algo así, mejor hago un mural en la calle. Al cuerpo hay que respetarlo y entender sus límites, saber cómo plasmar estos trazos de la forma más adecuada para ayudar a la persona , recalca.