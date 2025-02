Sandra Hernández García

Lunes 3 de febrero de 2025, p. 33

La diputada Martha Ávila, representante de Morena ante el órgano electoral local, interpuso un recurso de apelación para controvertir una resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto del procedimiento de remoción de consejeros electorales en contra de Carolina del Ángel Cruz ex integrante del Consejo General del Instituto Electoral local.

La morenista señaló que en junio del año pasado presentó un escrito de queja en contra de la ex consejera por un presunto conflicto de intereses, pues votó a favor de un acuerdo de designación de diputaciones locales, aun cuando su ex asesora fue suplente del diputado local panista Diego Garrido, y de ser pariente en segundo grado de la legisladora del PAN Daniela Álvarez (por este último hecho la ex consejera se excusó de votar ante el pleno).