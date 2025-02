En el mismo sentido, el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que el instituto tiene un patrimonio de 2.4 billones, de los cuales, 800 mil millones están en inversiones financieras y más de un billón 200 mil representan las subcuentas de los trabajadores. Eso no tiene ninguna modificación

“Ha nacido el Morenavit”

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Elías Lixa, calificó de engaño y atraco a los ahorros de las familias mexicanas . Pese a las explicaciones de los morenistas, insistió en que lo que pretenden es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno .

De acuerdo con el panista, al no estar constituida como empresa paraestatal, sino como Sociedad Anónima de Capital Variable, no es posible que la ASF pueda fiscalizar su actividad. La filial no tiene reglas de transparencia, no puede ser auditada; es como cualquier empresa y es el nuevo negocio de los nuevos ricos corruptos del gobierno de Morena .

La también panista Paulina Rubio subió a tribuna, acompañada por otros legisladores de su bancada, quienes llevaban pancartas con la leyenda “Ha nacido el Morenavit” y fotomontajes con la imagen de un reo, pero con la cara del actual director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.