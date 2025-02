Acudieron al encuentro (en el que Sheinbaum ratificó que su gobierno cuenta con planes A, B y C) empresarios y representantes de los sectores económicos que serían los más afectados por la imposición de las tarifas, entre ellos el automotor y de autopartes, la banca, la minería, la American Chamber, la de materiales y componentes para televisores, productos que se fabrican en México.

También alertaron sobre la contracción en el crédito y la inversión en México debido a la incertidumbre comercial y consideraron que Estados Unidos no podrá sustituir de inmediato la producción de autopartes mexicanas sin afectar su cadena de suministro y la operación de sus armadoras.

También asistieron, entre otros, Alejandro Malagón Barragán, líder de la Concamin; Máximo Vedoya, dirigente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, y Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, y se acordó continuar el diálogo con Estados Unidos sobre migración, fentanilo y comercio, sin afectar la canasta básica.

Los empresarios felicitaron a Sheinbaum por su manejo de la situación, según fuentes presentes en la reunión, y se comprometieron a hablar bien de México en todos los niveles.

Participaron los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia.

El sector privado pidió acelerar y profundizar la operación del Plan México para contrarrestar los efectos negativos en el mercado interno, pues consideran que la estrategia es una alternativa viable para mantener la inversión y el crecimiento económico.

Al margen de la reunión, John Murphy, vicepresidente sénior y director de Asuntos Internacionales de la US Chamber of Commerce, consideró que la imposición de aranceles no resolverá los problemas de tráfico de fentanilo y migración y sólo aumentará los precios para las familias estadunidenses y trastocará las cadenas de suministro.

La Industria Nacional de Autopartes también consideró que el impacto se reflejará en costos de producción y precios al consumidor. En Estados Unidos se estima un incremento de 3 mil dólares en el precio promedio de los automóviles y posible reducción de un millón de unidades vendidas en 2025, sostuvo.

A su vez, en análisis, BBVA señaló que los aranceles de 25 por ciento tendrán corta duración y es probable que se trate de tasas selectivas, es decir, no a todos los productos.