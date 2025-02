L

a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio , en referencia al comunicado en el que Washington acusa a Palacio Nacional de proporcionar refugios seguros a los cárteles para que se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos , así como de sostener con los grupos delictivos una alianza intolerable que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

La respuesta de la mandataria fue contundente en desmontar los bulos propalados por la administración de Donald Trump y recordarle a su par que toda cooperación debe darse en un marco de irrestricto respeto a la soberanía mexicana. Con respecto a la goebbelsiana reiteración de que México no colabora para atajar el tráfico de fentanilo, cabe recordar que entre 2019 y 2023 los decomisos de esa droga se incrementaron mil 79 por ciento frente al sexenio antepasado, se desmantelaron mil 788 laboratorios clandestinos y se causó un quebranto de 1.6 billones de pesos a las arcas de la delincuencia organizada. En sólo cuatro meses, el gobierno de Sheinbaum confiscó más de 20 millones de dosis de fentanilo. Mientras tanto, Estados Unidos toleró el tráfico de armas hasta un extremo rayano en la complicidad: cada año entran de manera ilegal a territorio mexicano alrededor de 200 mil armas de fuego, la inmensa mayoría de ellas, a través de la frontera norte. Frente a las incautaciones de 70 mil 571 artefactos efectuadas aquí por autoridades de los tres niveles de gobierno, Washington apenas aseguró 2 mil 955 dispositivos mediante su operación Southbound: un raquítico 1.5 por ciento del flujo anual.