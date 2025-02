En ese sentido, en estos días el presidente Mazón fue abucheado en un pueblo de la región, Orihuela, durante un acto en el que se le recordó su mala gestión y se le solicitó que dimitiera.

Estamos aquí de nuevo para gritar bien claro que las víctimas no se olvidan; ni las que murieron en la dana ni los dos trabajadores que fallecieron en las tareas de limpieza. Tampoco nos olvidamos de aquellas personas que han quedado, pero han visto toda su vida transformada de manera negativa , señalaron los voceros Mala gestión a todas luces

Agregaron que el desastre natural se convirtió en una catástrofe humanitaria porque no se avisó a la población, porque las personas que habían de estar en los lugares que correspondían no estaban, y las que estaban no hicieron lo que tocaba.

La primera gran muestra de indignación popular contra las autoridades valencianas por su gestión se realizó en noviembre del año pasado, que reunió a casi 180 mil protestantes.