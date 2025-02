Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 2 de febrero de 2025, p. 6

El inagotable poder del heavy metal se hará presente en el Parque Bicentenario con la presentación de Titans of Metal Fest, que expone un cartel impresionante, con bandas que han dejado huella en la historia del metal y que han influido a generaciones enteras de fanáticos. Cada una de ellas aporta un estilo y una trayectoria única, lo que resguardará una jornada inolvidable para todos los asistentes: W.A.S.P, Cavalera, Lizzy Borden, Fear Factory, Six Feet Under, Lovebites y Conejo son los señalados para el ágape metalero el primero de marzo.

Marko The Maniac, curador y vocero del festival Titans of Metal, mencionó: “este es la prolongación de Life After Dead, que mutó en este festival, en el Titans, que será uno muy importante cualitativamente hablando, siete bandas incuestionables musicalmente hablando. El metal es un género underground aún reprimido en México, no es comercial, tiene un nicho de mercado muy específico, pero el fanático del metal es muy leal, está en todos los eventos. Por eso le apostamos al Titans of Metal Fest que será todo un acontecimiento”.

Letras oscuras y poderosas

Encabezando el festival, se encuentra W.A.S.P., banda que desde sus inicios en Los Ángeles en 1982, ha sido sinónimo de provocación, teatralidad y puro heavy metal. Liderada por el carismático y enigmático Blackie Lawless, la agrupación ha marcado la escena con álbumes clásicos como The Crimson Idol y The Headless Children. Su combinación de letras oscuras, poderosos riffs y espectáculos visuales impactantes los ha convertido en un referente del género. Canciones como I Wanna Be Somebody y Wild Child sonarán con toda su fuerza, y prometen transportar a los seguidores a los gloriosos días del metal de los años 80.

Marko The Maniac confiesa que la curaduría para organizar un festival de estas características al margen de las grandes productoras, remarcó que no es fácil conformar un cartel como este porque muchas bandas están de gira y hay que tirar el anzuelo y cazar a las que tengan unos días disponibles y que, lo más importante, encajen en el cartel.Claro, algunas asisten como única fecha lo que aumenta los gastos porque no es lo mismo comprar dentro de una gira que una fecha para una actuación única. Ahora con las redes sociales nos damos cuenta qué bandas están girando y que estén cerca de México .

Por su parte, Max e Iggor Cavalera, dos nombres que resonarán por siempre en la historia del metal extremo, traerán a Cavalera. Estos hermanos brasileños, fundadores de Sepultura, son responsables de algunos de los discos más influyentes del thrash y death metal de los años 90, como Arise y Chaos A.D. Su proyecto actual recupera esa misma energía brutal y la lleva aún más lejos, combinando agresividad, percusión tribal y letras de resistencia política y social. El público mexicano tendrá la oportunidad única de presenciar la maestría musical de estos dos titanes, que con su presencia elevarán el ambiente a niveles nunca vistos.

Grupos de culto