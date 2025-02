U

na de las principales tareas de nuestros cursos de Economía de la Energía en nuestra UNAM consiste en delinear –siguiendo una vez más a Fernand Braudel– las tendencias a largo plazo de la energía . Y más particularmente, del desplazamiento de fósiles por energías limpias en el balance global.

¿Cuáles son y seguirán siendo las características de dicho balance?¿Cuáles sus aspectos viciosos y cuáles sus aspectos virtuosos? ¿Qué volúmenes de energía primaria equivalente y de energía final podemos estimar para los años 2050, 2075, 2100? ¿Con qué estructura? ¿Con que usos finales? ¿Con qué volumen de emisiones de gases de efecto invernadero evitados? ¿Con qué consecuencias para la sociedad? ¿Con que niveles de disminución de la desigualdad? ¿Con mayor o menor justicia energética?

Contamos hoy con reservas probadas de combustibles fósiles de poco más 37 mil billones de kilojulios (exajulios). El julio indica la capacidad de realizar trabajo. En su caso de una fuerza de un newton que actúa a través de un metro, equivalente a lo necesario para acelerar un cuerpo que pesa un kilogramo, un metro por segundo cada segundo. Así, con el joule –entre otras unidades de capacidad energética– comparamos las unidades físicas que miden los volúmenes de combustibles fósiles descubiertos y con posibilidad técnica y económica de extracción y utilización.

Y se usa una determinada unidad porque no todos los combustibles del mismo tipo tienen el mismo poder calorífico. Sin embargo, la homogeneización posibilita trabajar un poco este fascinante y controvertido campo de la energía. Más aún, de la energía económica y de la energía ambiental. En nuestros cursos tomamos datos, unidades y equivalencias del Satistical Review of World Energy, editado anualmente desde 1952 por British Petroleum y hoy continuado por Energy Institute (https://www.energyinst.org/statistical-review), con un pequeño inconveniente, no incorpora biocombustibles no comerciales, básicamente leña y bagazo de caña, propios de la vida rural.