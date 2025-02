Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Domingo 2 de febrero de 2025, p. 29

La historia de la colonia San Pedro El Chico, en la alcaldía Gustavo A Madero, está marcada por la defensa de más de 2 mil árboles que están en el camellón sobre lo que fuera el Río Guadalupe, en cuyos márgenes –entre El Gran Canal del Desagüe y el Río Santa Coleta– se fundó hace casi 75 años y se ha convertido en santuario para aves como pericos y águilas, además de ardillas.

Tiene 5 mil 100 habitantes y ahí prevalecen las casas unifamiliares. Los residentes resaltan la tranquilidad con la que se vive ahí. Muchos no saben que existe San Pedro El Chico, y eso está bien , afirma Ismael Cuadra, de la calle Norte 90. “En son de broma, digo que es pueblo quieto, y así queremos que continúe”, agrega, tras señalar que para mantener esa tranquilidad han tenido que tomar medidas como cerrar calles por seguridad, pues aunque está catalogada como una de las colonias con los más bajos índices delictivos de la alcaldía, hay delitos como robos y venta de drogas.

Con una extensión de más de 36 hectáreas, San Pedro El Chico se asienta en terrenos que en la época prehispánica pertenecieron a los tlatelolcas y que luego formaron parte de la Hacienda de Santa Anna de Aragón, da cuenta una investigación de la señora Dinorah Lejarazu Rubín, historiadora de la colonia.

Limita al sur con avenida Talismán, al norte con San Juan de Aragón, al poniente con Eduardo Molina y al oriente con Gran Canal. A finales de los años 40 del siglo pasado, Enrique Seedorf Kriete y Salvador Gómez Ortiz iniciaron el fraccionamiento de la zona. Se establecieron manzanas y lotes que fueron vendidos para construir las primeras casas en lo que hoy son las calles Norte 80 A y Norte 82.

Un río para los niños

En esos primeros años no había pavimento, los vecinos compraban leche en los establos ubicados en la actual avenida Talismán. Conforme se fue poblando, se organizaron para construir su propia escuela.

Doña Isabel Tavarez Baltasar llegó a la colonia en 1954. La casa de sus padres se ubicaba en la calle que hoy es Norte 82 A. Tenía siete años, y los niños jugaban en las orillas del río Guadalupe. Toda la chamacada traíamos nuestros mecates y poníamos columpios ; ahí se podían ver aves como águilas y zopilotes, incluso algunas personas se metían a nadar, según testimonios recogidos por Lejarazo Rubín.

A finales de la década de los 50 se entubó el río y sobre él quedó el camellón arbolado de aproximadamente 750 metros de longitud, recuerda la señora Isabel, que hoy tiene 71 años. Nosotros cuidábamos nuestro jardín, porque muchos de estos árboles los sembraron nuestros papás .

El camellón ahora se utiliza para hacer ejercicio, caminar o correr entre cientos de árboles. Uno de ellos, al que llaman El Abuelo, es un eucalipto del que aseguran tiene 400 años. Hace 20 años tenía tepetate, pero ahora ya es pura tierra , lamenta Antonio Bual.

Resalta que en el camellón todavía se pueden ver pericos, águilas, y hasta un búho, aves que los mismos colonos cuidan, como fue el caso hace seis meses de un águila que encontraron herida y que tras darle los cuidados que requería, hoy está en un aviario en Huamantla, Tlaxcala.

Pese a esa biodiversidad, esta área verde se ha visto en riesgo en varias ocasiones. La primera hace 18 años, cuando la Iglesia católica impulsaba un proyecto denominado Pelícano, que pretendía pavimentar el camellón para convertirlo en paso peatonal hacia la Basílica de Guadalupe, lo que implicaba derribar al menos mil árboles, señala Cynthia Herman Lejarazú.

El plan provocó la movilización de los vecinos que, a manera de protesta, se amarraron alrededor de El Abuelo. En varias ocasiones se ha pretendido destruir el camellón para el cruce de vehículos, lo que también ha sido impedido por los habitantes de San Pedro El Chico. La acción más reciente fue impulsada por vecinos de la aledaña colonia Arcos de Aragón, formada por unidades habitacionales donde viven 17 mil personas.

Actualmente, uno de los principales problemas que enfrenta el barrio, explica Antonio Bual, son los hundimientos diferenciales que han empezado a surgir en distintas vialidades, principalmente en Norte 94, que tiene salida hacia avenida Talismán, la cual fue cerrada por los colonos para evitar que el tránsito vehicular agrave más el problema.

Agrega que los hundimientos comenzaron a aparecer hace cuatro años. Los vecinos tenemos miedo de que se puedan generar socavones ; sin embargo, lamenta, ninguna autoridad ha hecho caso a sus solicitudes de atender el problema. Hay hundimientos hasta de cinco metros de profundidad , señala.

San Pedro El Chico, afirman los vecinos, es la mejor colonia para vivir de toda la alcaldía Gustavo A Madero porque de alguna manera la convertimos en una zona segura; se protegen las áreas verdes, lo que “nos ha permitido mantener una muy razonable estabilidad; hemos logrado que siga siendo pueblo quieto”, insiste Ismael Cuadra.