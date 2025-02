▲ Araceli Damián aseguró que si hay mejoras salariales habrá mayor consumo y menos pobres. Foto Yazmín Ortega Cortés

Recordó que para el Coneval la población “tiene satisfecha la necesidad de agua al contar con una llave en tu terreno, aunque no te llegue. Nosotros sabemos que eso no nos mide nada, que hay gente que no le llega, o una vez a la semana o que no la tiene en su vivienda.

Nos hace falta concientizarnos más del tema de los derechos sociales y la medición de la pobreza , por lo que dijo que uno de los retos al frente de la dependencia es transformar la política social.

Explicó que se creará un área en la dependencia que estará encargada de proveer todo lo necesario al sistema de cuidados para adultos mayores, personas con discapacidad y comedores desde la perspectiva de derecho a la alimentación, los cuales estarán en las 100 Utopías que se construirán en los siguientes seis años.

Expresó que se busca que esas áreas sean también un remanso para la carga de cuidados que llevan las mujeres , quienes podrán acceder a talleres y cursos diversos, al indicar que el objetivo es tener un gobierno que se acerque a la gente .

Con la estrategia La ciudad te cuida y en invierno te cobija, se desplegaron en las colonias más alejadas del centro de la capital las Ferias del Bienestar, por lo que no sólo se trató de la entrega de cobijas a los hogares y alimentos calientes, sino que se conjuntaron diversas dependencias para llevar servicios de salud y apoyo jurídico, como asesoría legal patrimonial y entrega del acta de nacimiento.