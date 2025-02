E

l pasado diciembre, en el elegante Manhattan, un joven blanco, rico, de familia y de escuelas de excelencia se acercó por la espalda al CEO ( chief executive officer) de una poderosa empresa nacional que caminaba de un hotel a otro y lo mató de dos tiros. Y no mucho antes, en Pensilvania, otro ejecutivo, un billonario dueño de hoteles y campos de golf que ya caminaba imparable hacia la presidencia de los Estados Unidos recibió un balazo que le disparó otro joven, también blanco y educado, y que por poco le quita la vida. Y, finalmente, un hombre blanco, armado con un R-15, no joven ni de buena familia fue detenido porque acechaba a Trump mientras jugaba golf. Estos atentados no se comparan con los índices de violencia contra los afroamericanos, latinoamericanos, pero tienen una fuerte carga simbólica de coyuntura. Revelan un contexto tenso, desesperado y el tangible desgaste profundo de las alternativas americanas (mezcla de capitalismo exitoso y fuerte cohesión basada en valores como la legalidad, igualdad, divinidad).

Con Trump, una parte importante de esa sociedad ha optado por tirar por la borda a los Biden, Obama, Bush, Clinton; es decir, a los políticos profesionales, los blandos , culpables de una conducción ineficaz, la desigualdad y el deterioro del país. En su lugar, sin más alternativas, con Trump han puesto directamente la conducción política y administrativa del país en manos de los CEO, personajes en apariencia firmes, que no se andan con remilgos, valores , ni legalidades, que buscan obtener resultados, aplastar al competidor, sacar la máxima ventaja de cada crisis y de cada debilidad de los otros y, dado el caso, tomar medidas crueles y hasta contraproducentes.

Así, Biden, católico, padre amoroso, tierno con minorías, buena onda con Cuba, quiso compensar su venerable inoperancia y armó con bombas de mil kilos a Israel para que éste y no él mostrara su capacidad genocida, pero su ambivalencia lo hundió. Ahora mandan los que tienen prisa y tienen el poder; como los Gates, Musk, Zuckerberg, Bezos-Jassy y otros CEO similares que buscan establecer un nuevo arreglo a nivel mundial.