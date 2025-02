“ E

in Hitlergruß ist ein Hitlergruß ist ein Hitlergruß” [el saludo nazi es un saludo nazi es un saludo nazi] escribió el periódico alemán Die Zeit (t.ly/rQJma) en reacción a la polémica que se desató después de que Elon Musk, el magnate tecnológico y colaborador de Donald Trump −nombrado jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a cargo del recorte de los gastos federales− hiciera, aparentemente, incluso dos veces, este gesto en la ceremonia de la inauguración del nuevo-viejo presidente el pasado 20 de enero.

Si bien según varios comentaristas (t.ly/k_9Xl) y estudiosos del fascismo (t.ly/32phj) que anteriormente habían comparado también al propio Trump a Hitler y/o al fascismo , el gesto de Musk, tal como escribió Die Zeit, era un claro saludo nazi −y no ningún saludo romano ni gesto de emoción (sic)−, para algunos conservadores (t.ly/DuM4K) o activistas israelíes, como la Liga Anti Difamación (ADL), se trató apenas de algo extraño (sic) (t.ly/Nd7gj).

La controversia se inscribe claramente en todo el patrón del comportamiento público extraño de Musk, dueño de SpaceX, Twitter/X, Tesla y la persona más rica del planeta –“si eres pobre, te llaman loco, pero si eres rico, eres ‘excéntrico’”, como reza el dicho−, que incluye la promoción de posts antisemitas en su red social −el activismo por el que realizó el año pasado un viaje de expiación a Auschwitz en compañía de activistas sionistas (t.ly/F6li1), unos que hoy lo defendieron de las “difamaciones de ser un ‘nazi’” (t.ly/0pNJO), junto con el propio Benjamin Netanyahu que lo tildó de un gran amigo de Israel (t.ly/LHbz8)−, y el apoyo al partido alemán de extrema derecha Alternativa por Alemania (AfD), apologético del nazismo y que igualmente combina, como otras agrupaciones de este tipo, el antisemitismo con el apoyo incondicional a Israel.

Por si esto fuera poco, Musk, es también un conocido diseminador de otros tropos del revisionismo histórico muy arraigados en la derecha libertaria . Como a principios de enero, en una conversación con Alice Weidel, líder de AfD, falsificando abiertamente la historia del nazismo (t.ly/RhLQb), sugirió, siguiendo a su interlocutora, que Hitler era un comunista, un socialista, y nosotros somos lo contrario (t.ly/VWxnn), a pesar de que el nazismo, por supuesto, fue un fenómeno de derecha, virulentamente anticomunista, y sus políticas económicas eran hipercapitalistas.