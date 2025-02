El legislador incluso señaló que este escenario sería también el preludio para lo que vendría en el 2027. Recordarán que ganamos el 2018, llegamos a las dos terceras partes (en la Cámara de Diputados) y en el 2021 fallamos, ya no logramos las dos terceras partes, y el empuje de la transformación se detuvo tres años en reformas constitucionales. Eso puede volver a pasar en esta ocasión si se equivoca nuestro aliado mayor .

Para el coordinador de la bancada del PT, ese sería ya el primer aviso de que hay incapacidad de la fuerza mayoritaria de la coalición para conciliar y tratarnos como debe ser en términos de dignidad de proyecto, y que está viendo el árbol y no está viendo el bosque .

En San Lázaro, añadió, para lograr la unidad, se requiere que las iniciativas que empujemos no nos confronten a nosotros y no tengo duda de que si se empuja la reforma electoral como se plantea, como la hemos escuchado, va a hacer que no caminemos juntos .

Fuentes de la bancada petista, consultadas por este diario, confirmaron que existe inconformidad por el trato que les da Morena, que no tiene un trato adecuado por el tema de las comisiones y hasta de las plazas de asesores para los diputados , además de que ha anulado las reuniones de la Junta de Coordinación Política.

Al preguntarle sobre el tema, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, consideró que “todo se puede arreglar. Reginaldo Sandoval es un dirigente político maduro y hablar de fisuras en este momento tan complejo para la República en momentos cruciales, no es lo afortunado.