Y

a que no la necesito (Trump dixit), América Latina debe aceptar la invitación del salvaje de la Casa Blanca: dejar que el cada día más deteriorado Estados Unidos se haga bolas con su guerra comercial, que aproveche los pocos gatos que tiene en la región (los Milei, Noboa, Boluarte) y que sufra las consecuencias de intentar imponer a terceros su alocada cuan enferma agenda política, económica y social. Por ello, es el momento preciso de cortar el largo cordón umbilical de la dependencia con Estados Unidos y voltear a otros mercados, foros intergubernamentales y países para tomar un nuevo rumbo –más civilizado y multilateral– en el que el diálogo y la negociación, no la imposición y la amenaza permanente, sean las normas en las relaciones con la comunidad de naciones.

Una de las alternativas, que no la única, es el BRICS+ (comunidad de países que a estas alturas representa más de 36 por ciento del producto interno bruto mundial, 37 por ciento del comercio internacional, casi la mitad de la población del planeta, un territorio conjunto cercano a 40 millones de kilómetros cuadrados y 40 por ciento de la producción global de petróleo, más el enorme potencial tecnológico de naciones como China). Sin embargo, por esa misma enfermiza dependencia con el vecino del norte (fortalecida a grado sumo por el régimen neoliberal, especialmente a partir de Carlos Salinas de Gortari) México ha rechazado la invitación que le giraron para sumarse a ese esfuerzo multilateral, porque nuestra prioridad es elT-MEC , el mismo que Trump quiere cancelar.

En cambio, los neoliberales –y antes de ellos– gozosamente se prestaron a ser los gatos del vecino del norte, aceptar sus condiciones y caprichos, y avalar, sin más, que un fulano –el que ocupe la Casa Blanca, qué más da– imperialmente imponga ritmo y rumbo de todo y para todos. Por ello, es el momento de cortar por lo sano y transitar por otros caminos.