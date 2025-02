La revisión es de suma importancia para evaluar la situación del paciente y para evitar alguna secuela que ponga en riesgo su salud. La consulta no se pudo realizar ya que la ambulancia del Issste no llegó a nuestro domicilio, pese a que la solicitud se entregó en tiempo y forma.

C

Intenté llamar por teléfono para indagar, pero no contestaron. El transporte en vehículo particular es de riesgo, lo más seguro es a través de una ambulancia. Me presenté en el hospital al siguiente día y fue necesario volver a hacer todo el papeleo para mañana, ya que el especialista sólo atiende esos días.

No es fácil una semana más a la expectativa, sin conocer la evolución del tratamiento. Para el paciente es una semana más de incomodidades y estrés por la sonda recolectora de orina colocada en la uretra, de ansiedad por las 24 horas de postración y por la necesaria inmovilidad después de una cirugía.

Agreguemos la aparición de escaras, lesiones en la piel por la cantidad de horas en cama. En el área de ambulancias, nadie supo quién fue el responsable ese día, quién decidió suspender el servicio ni quién estuvo de guardia. Tampoco apareció nuestra solicitud en la carpeta de salidas y entradas de las unidades. No obstante, la falta de responsabilidad de esa área, entendemos la situación por la que atraviesa su personal, ya que no cuentan con un seguro que les proteja en su trabajo como choferes y camilleros ni tampoco cuentan con un espacio digno para descansar, o consumir sus alimentos.

Solicitamos, atentamente , se resuelvan lo más pronto posible todas las irregularidades de este hospital, antes prestigiado, debido a la calidad de sus especialistas.

La población derechohabiente merece la atención profesional, responsable y humanitaria de nuestro sistema de salud. Esperemos que mañana sí nos atiendan.

Ruxi Mendieta, derechohabiente

Invitación

Plática: Transformación y reforma del Estado mexicano

En conmemoración de la Constitución de 1917, Brújula Metropolitana invita a la plática Transformación y reforma del Estado mexicano , con el abogado Porfirio Martínez González.

La cita es hoy a las 17 horas, en Misantla 11, Roma sur, Central Campesina Cardenista; a 3 calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec. CDMX. Entrada Libre.

Para más informes contactar al: 55-5275-6418 o al correo [email protected]

Laura Nava y Fabián Zavala