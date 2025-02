Héctor Briseño

corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2025, p. 27

Acapulco, Gro., Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), en este puerto, se manifestaron ayer frente a las instalaciones del organismo en el Bulevar de las Naciones, en solidaridad con 70 empleados del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), pues desde septiembre pasado son afectados con ajustes y descuentos, a raíz de las enmiendas al PJF.

Explicaron que los perjudicados son oficiales, defensores, analistas y personal de apoyo, a quienes les han recortado sus pagos. La protesta fue breve, durante unos 30 minutos al término del cual los trabajadores reanudaron labores .

Verónica Zárate López, delegada del IFDP en Guerrero, expresó que las afectaciones por parte del Consejo de la Judicatura Federal son directo en la nómina de los trabajadores, así como seguro médico, entre otras prestaciones.

Recalcó que el IFDP no dejó de laborar incluso tras el paso de los huracanes John y Otis. Acusó que hay un trato discriminatorio de la institución, pues se dijo que no habría perjuicio a sus derechos. Aunado a esto hace años que no reciben incremento salarial.