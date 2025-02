▲ Con la potente voz de Armstrong y el liderazgo de Mike Shinoda, abrieron el tour global para promocionar el álbum From Zero. Foto Lilian Estrada/Ocesa

Muchas gracias, buenas noches decía un emocionado Mike Shinoda en el poco español que habla, seguido de un viva las Mesicos de Emily, que fue ovacionado por el público en reconocimiento al esfuerzo de decir algo en español y dieron paso a un breve discurso de Shinoda y así dar paso al primer tema de From Zero, The Emptiness Machine, y con el que el grupo dio a conocer a Armstrong como su nueva voz.

La agrupación angelina se volvió a reunir en 2024 para lanzar su álbum From Zero, ahora de la mano de su nueva vocalista, Emily Armstrong, e hicieron retumbar a los casi 65 mil espectadores que acudieron al estadio GNP en una noche marcada por la nostalgia y los nuevos horizontes musicales de la banda.

Los acordes de las guitarras de Shinoda abrieron camino a la potencia vocal de Emily Armstrong, acompañada del fervoroso público en el estribillo de la melodía. Siguieron Burn It Down, Given Up y Waiting for the End, donde también destacó el sonido de su nuevo baterista, Colin Brittain.

De la voz melodiosa a la gutural

Over Each Other permitió ver a Armstrong demostrar sus dotes con la guitarra eléctrica, así como su calidad vocal en uno de los temas con ritmos más pop de su último álbum.

La noche siguió así con temas como The Catalyst, Burn It Down, y Castle of Glass, donde los asistentes crearon un ambiente acogedor y cercano con las linternas de sus celulares. La calma de estos temas dio paso a la tormenta musical que siguió con Two Faced, que mostró otra faceta vocal de la cantante, que llegó al canto gutural en su interpretación, lo que puso a saltar al público presente, que también demostró su emoción cuando el diyéi Joe Hahn improvisó en su tornamesa seguido de una interpretación de rap a cargo de Mike Shinoda, recordando la unión entre el rock y rap que ha marcado el estilo musical de la banda y, nuevamente, darle paso a la potencia vocal de Emily y su voz más cercana al grunge en el tema Casualty.

El concierto continuó el recorrido por la trayectoria musical de la banda, con canciones como Good Things Go y What I’ve Done , y así continuar a la parte más emocional del concierto, con los temas que Chester Bennington hiciera insignias de la banda: Numb, In The End y Faint.

Llegó así el encore, donde Papercut y Place For My Head dieron paso a Heavy Is The Crown, tema donde la vocalista volvió a demostrar su potencia en cuanto al canto gutural y sostuvo el grito de la parte final de la canción por casi 15 segundos, provocando la emoción del público.

Cerrarían con Bleed It Out, finalizando así una noche de nostalgia, energía, sorpresas y felicidad para sus seguidores, a los cuales una renacida banda reconquistó con la vuelta a aquellas cosas que la hicieran brillar desde hace casi tres décadas.