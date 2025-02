Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2025, p. 6

Desde hace cuatro meses la productora y cinerrealizadora Daniela Alatorre está al frente del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y para entender el órgano que le encomendaron dirigir sostiene en entrevista que debe comprender el tema a cabalidad, cómo funciona, qué es lo que hace el instituto en toda su dimensión y no únicamente lo que yo entendía estando desde el otro lado. Sobre todo en las convocatorias del Imcine a la producción, exhibición y preservación. Y al mismo tiempo hacer que las cosas continuaran caminando en el instituto .

Reconoce que su arribo al instituto lo hizo con cautela. No cedí a la tentación inmediata, de que por estar en el cine los pasados 20 años, entendía perfectamente lo que hace una institución de este tamaño. Partí siempre de los procesos necesarios para fortalecer la relación con la comunidad para tener un espacio de escucha activa e integrarla, en un proceso vivo, para saber dónde se tiene que fortalecer y aumentar las bases que se han sentado en los años recientes .

Para tal motivo una de las cosas que Daniela Alatorre emprendió fue revisar a profundidad cada una de las convocatorias y los lineamientos, para ver dónde se podía robustecer y atender realmente las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Por ejemplo, este año se incrementó la bolsa del estímulo fiscal 100 millones de pesos para la producción y 15 millones para exhibición. Lograr que las carpetas lleguen de la mejor manera posible para que estuvieran listas para aplicar en las convocatorias .

En el caso específico del estímulo fiscal Eficine, la también directora del documental Retiro (2019), precisó: hubo pequeñas modificaciones en la convocatoria del Eficine, sobre todo en temas de inclusión. Ahora se hace una evaluación de los proyectos, los que están dirigidos por mujeres, indígenas, afrodescendientes y proyectos estatales reciben cinco puntos adicionales; además, se agregó que en caso de ser algunos de los tres que mencioné, si alguien del equipo directivo en una película participa en el rodaje, o sea es mujer, indígena o afrodescendiente, también tienen puntos adicionales. Entendiendo que el cine es de directoras y directores pero también es de cinefotógrafas, productoras, sonisdistas, compositoras y posproductoras, así como para que más mujeres, afrodescendientes e indígenas, estén en esos roles de los equipos de producción de las películas, apostar a los proyectos para que haya más inclusión en los puestos importantes en las películas .

Para Daniela Alatorre el cine mexicano es importante, estos meses he pensado en dos cosas: que me gustaría mantener en el centro la pregunta de ¿por qué es importante tener un instituto de cine? más que una pregunta que busque una respuesta es que la pregunta sea un proceso vivo. Parte del trabajo que me interesa hacer es entender qué otros institutos de cine en el mundo han tenido una política pública efectiva, que hayan funcionado muy bien y sean exitosos en términos de cómo han modificado ciertas cosas. Tenemos que aprender de nuestras contrapartes en América Latina y otras partes del mundo que hayan modificado sus leyes y aplicado políticas públicas para generar resultados interesantes. Abrir esos canales de comunicación, ver cómo la política pública tiene resultados muy concretos en cosas muy específicas .