Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2025, p. 9

Madrid. El ex titular del futbol español Luis Rubiales será juzgado a partir del próximo lunes en la Audiencia Nacional de Madrid por el beso no consensuado que le dio en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial 2023 y el cual desencadenó una reacción internacional contra el machismo en el deporte.

Rubiales, de 47 años, está acusado de agresión sexual y de intentar coaccionar a Hermoso, de 34 años, para que declarara que el beso había sido consentido. Él niega estos cargos. Sin embargo, debió renunciar a la presidencia de la Real Federación Española.

La polémica eclipsó el triunfo de Hermoso junto a la selección española en el Mundial Femenil de Australia 2023 y también impulsó el movimiento Me Too (Yo también) en el futbol femenil contra los actos de sexismo y las desigualdades de género.

Junto a Rubiales, el ex técnico de la selección femenil de España, Jorge Vilda; el ex director deportivo de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Albert Luque, y el ex jefe de mercadotecnia del organismo, Rubén Rivera han sido juzgados por su presunta participación en las presiones a Hermoso.

Piden dos años de prisión

La fiscalía pide para Rubiales dos años y medio de prisión, aunque en España los condenados a penas inferiores a dos años pueden eludir la cárcel pagando una indemnización por daños y perjuicios si no tienen condenas anteriores.